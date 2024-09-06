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6 сентября, 07:16

Лавров заявил, что весной 2022 года по просьбе Турции встречался с Кулебой

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Весной 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Они увиделись на дипломатическом форуме в Анталье, и глава внешнеполитического ведомства не планировал посещать мероприятие, однако его тогдашний турецкий коллега Мевлют Чавушоглу очень попросил об этом.

Дипломат заявил о серьёзности намерений украинцев и получил ответ, что Кулеба хочет что-то передать. Встреча прошла в присутствии Чавушогл. Однако от Кулебы не прозвучало никакого конструктива.

«Кулеба с бумажки на хорошем английском языке зачитал то, что мы слышали ежедневно ещё до начала СВО. Ничего, кроме официоза, от Кулебы тогда не прозвучало. Я потом у Чавушоглу поинтересовался, где же это послание, которое он хотел передать. Тот тоже удивился», — резюмировал министр в интервью телеканалу РБК.

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Напомним, 4 сентября Дмитрий Кулеба подал заявление в отставку, а на следующий день Рада официально лишила его поста министра иностранных дел Украины. Владимир Зеленский обвинял уже бывшего главного дипломата Незалежной в неспособности обеспечить поддержку дальней военной помощи Запада. Новым главой МИД стал Андрей Сибига.

Николай Рюмин
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