«Украина готова»: Зеленский забыл о «границах 1991 года» и захотел перемирия

Украинские власти заинтересованы в прекращении огня на некоторых участках линии соприкосновения, утверждает немецкая газета Bild. Этот пункт содержится в стратегии Владимира Зеленского, которую политик в ближайшие недели лично презентует американскому коллеге Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.

Одним из требований Зеленского будет и легализация дальнобойных ударов по России. По данным Bild, киевская верхушка всё ещё уверена, что может одержать верх в этом противостоянии. Для этого ВСУ необходима не только постоянная поддержка, но и новые методы борьбы.