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15 сентября, 02:30
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«Украина готова»: Зеленский забыл о «границах 1991 года» и захотел перемирия

Bild: Зеленский хочет добиться прекращения огня на некоторых участках фронта

Украинские власти заинтересованы в прекращении огня на некоторых участках линии соприкосновения, утверждает немецкая газета Bild. Этот пункт содержится в стратегии Владимира Зеленского, которую политик в ближайшие недели лично презентует американскому коллеге Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.

«Украина готова согласиться на прекращение огня на отдельных участках фронта и, следовательно, на временную заморозку конфликта», — отметили авторы издания.

Одним из требований Зеленского будет и легализация дальнобойных ударов по России. По данным Bild, киевская верхушка всё ещё уверена, что может одержать верх в этом противостоянии. Для этого ВСУ необходима не только постоянная поддержка, но и новые методы борьбы.

Зеленский заявил, что его «мирный план» полностью зависит от решений Байдена
Зеленский заявил, что его «мирный план» полностью зависит от решений Байдена

Ранее в рамках конференции Ялтинской европейской стратегии Зеленский отметил, что судьба его плана полностью находится в руках президента США Джозефа Байдена. Там же политик встретился и с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, поблагодарив его за помощь Киеву.

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Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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