«Украина готова»: Зеленский забыл о «границах 1991 года» и захотел перемирия
Bild: Зеленский хочет добиться прекращения огня на некоторых участках фронта
Украинские власти заинтересованы в прекращении огня на некоторых участках линии соприкосновения, утверждает немецкая газета Bild. Этот пункт содержится в стратегии Владимира Зеленского, которую политик в ближайшие недели лично презентует американскому коллеге Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.
«Украина готова согласиться на прекращение огня на отдельных участках фронта и, следовательно, на временную заморозку конфликта», — отметили авторы издания.
Одним из требований Зеленского будет и легализация дальнобойных ударов по России. По данным Bild, киевская верхушка всё ещё уверена, что может одержать верх в этом противостоянии. Для этого ВСУ необходима не только постоянная поддержка, но и новые методы борьбы.
Ранее в рамках конференции Ялтинской европейской стратегии Зеленский отметил, что судьба его плана полностью находится в руках президента США Джозефа Байдена. Там же политик встретился и с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, поблагодарив его за помощь Киеву.
Flickr / President Of Ukraine