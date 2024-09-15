Карты на стол: Байден выдвинул Зеленскому жёсткий ультиматум

Президент США Джозеф Байден не станет легализовывать дальнобойные удары по территории России американским оружием, пока Владимир Зеленский не ознакомит его со своей стратегией победы в конфликте. О принципиальной позиции Белого дома газете Times сообщили близкие к администрации источники.

«Байден и его команда дали понять, что они хотят придерживаться тактики выжидания, пока Зеленский не представит свой «победный план», — говорится в публикации.

Впрочем, в этом вопросе Вашингтон может занять двойную позицию. Так, несмотря на запрет запускать свои ракеты вглубь России, Пентагон способен предоставить Украине доступ к данным американской разведки для использования британо-французских Storm Shadow, допустил информатор Times.