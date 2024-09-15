Карты на стол: Байден выдвинул Зеленскому жёсткий ультиматум
Times: Байден не одобрит дальнобойные удары по РФ без победного плана Зеленского
Президент США Джозеф Байден не станет легализовывать дальнобойные удары по территории России американским оружием, пока Владимир Зеленский не ознакомит его со своей стратегией победы в конфликте. О принципиальной позиции Белого дома газете Times сообщили близкие к администрации источники.
«Байден и его команда дали понять, что они хотят придерживаться тактики выжидания, пока Зеленский не представит свой «победный план», — говорится в публикации.
Впрочем, в этом вопросе Вашингтон может занять двойную позицию. Так, несмотря на запрет запускать свои ракеты вглубь России, Пентагон способен предоставить Украине доступ к данным американской разведки для использования британо-французских Storm Shadow, допустил информатор Times.
Ранее стало известно, что Зеленский планирует отправиться в Вашингтон в уже в ближайшие недели. Своею стратегию политик представит не только Байдену, но и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.
Flickr / The White House