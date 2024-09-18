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18 сентября, 20:27

Белый дом: Байден не полностью ознакомился с мирным планом Зеленского

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Американский лидер Джо Байден не полностью ознакомился с мирным планом Владимира Зеленского. Как рассказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, украинская сторона проинформировала Вашингтон о своей инициативе только частично.

«Нас не полностью проинформировали», — заявил он, отвечая на вопрос об осведомлённости Байдена.

Вашингтон оценит мирный план Зеленского на ГА ООН
Вашингтон оценит мирный план Зеленского на ГА ООН

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинский мирный план достиг 90% готовности и будет представлен международным союзникам в ближайшее время. Он добавил, что документ содержит конкретные и осуществимые действия, которые могут способствовать успешному разрешению конфликта, и выразил надежду на международную поддержку.

Оксана Попова
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