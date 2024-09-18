Белый дом: Байден не полностью ознакомился с мирным планом Зеленского

Американский лидер Джо Байден не полностью ознакомился с мирным планом Владимира Зеленского. Как рассказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, украинская сторона проинформировала Вашингтон о своей инициативе только частично.

«Нас не полностью проинформировали», — заявил он, отвечая на вопрос об осведомлённости Байдена.