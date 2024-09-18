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18 сентября, 02:55

Вашингтон оценит мирный план Зеленского на ГА ООН

Постпред США при ООН: Вашингтон ознакомился с мирным планом Зеленского

США намерены обсудить план по урегулированию кризиса в Украине, предложенный Владимиром Зеленским, на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН. По словам постоянного представителя Штатов при организации Линды Томас-Гринфилд, в Вашингтоне считают, что предложенная стратегия имеет потенциал для эффективного решения текущих проблем.

Постпред США сообщила на пресс-конференции, что Вашингтон ознакомился с мирным планом лидера киевского режима и рассматривает его как возможный путь к мирному разрешению конфликта. Она выразила свою надежду на прогресс в этом вопросе, подчеркнув, что США надеются добиться результатов в продвижении плана во время предстоящих встреч.

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Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинский мирный план достиг 90% готовности и будет представлен международным союзникам на следующей неделе. Он добавил, что документ содержит конкретные и осуществимые действия, которые могут способствовать успешному разрешению конфликта, и выразил надежду на международную поддержку.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Кирилл Сосновских
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