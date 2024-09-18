США намерены обсудить план по урегулированию кризиса в Украине, предложенный Владимиром Зеленским, на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН. По словам постоянного представителя Штатов при организации Линды Томас-Гринфилд, в Вашингтоне считают, что предложенная стратегия имеет потенциал для эффективного решения текущих проблем.

Постпред США сообщила на пресс-конференции, что Вашингтон ознакомился с мирным планом лидера киевского режима и рассматривает его как возможный путь к мирному разрешению конфликта. Она выразила свою надежду на прогресс в этом вопросе, подчеркнув, что США надеются добиться результатов в продвижении плана во время предстоящих встреч.