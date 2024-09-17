Посол РФ опроверг получение предложений о «мирном плане» Шольца по Украине

Россия не получала никаких предложений от ФРГ о необходимости проведения дискуссий по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Я не знаю, будут ли сейчас приветствовать эту инициативу или нет. В любом случае мы ещё не видели мирного плана, текста мирного плана. Мы охотно принимаем к сведению слова канцлера. Возможно, это означает, что на Западе появилось понимание необходимости мирного плана», — приводит издание Deutschlandfunk слова Нечаева.