Посол РФ опроверг получение предложений о «мирном плане» Шольца по Украине
Посол Нечаев: Россия не получала от ФРГ предложений по конфликту на Украине
Россия не получала никаких предложений от ФРГ о необходимости проведения дискуссий по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
«Я не знаю, будут ли сейчас приветствовать эту инициативу или нет. В любом случае мы ещё не видели мирного плана, текста мирного плана. Мы охотно принимаем к сведению слова канцлера. Возможно, это означает, что на Западе появилось понимание необходимости мирного плана», — приводит издание Deutschlandfunk слова Нечаева.
Российский посол уточнил, что подобные предложения должны быть реалистичными и точными. Только в таком случае Москва чётко скажет о необходимости проводить переговоры. По словам Нечаева, РФ не приемлет никаких новых пунктов старой версии, так называемой «формулы мира» Владимира Зеленского. Посол считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц осознаёт это в полной мере.
Ранее Олаф Шольц заявил, что пришло время для урегулирования вооружённого конфликта на Украине. По его словам, странам пора «перейти от нынешней ситуации войны к миру», и сделать это необходимо оперативно. В Кремле оценили «мирный план» немецкого канцлера. Позднее политик призвал организовать ещё одну конференцию, но уже с участием России.
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