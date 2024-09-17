Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 12:08

Посол РФ опроверг получение предложений о «мирном плане» Шольца по Украине

Посол Нечаев: Россия не получала от ФРГ предложений по конфликту на Украине

Россия не получала никаких предложений от ФРГ о необходимости проведения дискуссий по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Я не знаю, будут ли сейчас приветствовать эту инициативу или нет. В любом случае мы ещё не видели мирного плана, текста мирного плана. Мы охотно принимаем к сведению слова канцлера. Возможно, это означает, что на Западе появилось понимание необходимости мирного плана», — приводит издание Deutschlandfunk слова Нечаева.

Российский посол уточнил, что подобные предложения должны быть реалистичными и точными. Только в таком случае Москва чётко скажет о необходимости проводить переговоры. По словам Нечаева, РФ не приемлет никаких новых пунктов старой версии, так называемой «формулы мира» Владимира Зеленского. Посол считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц осознаёт это в полной мере.

В кабмине ФРГ раскрыли условие для разговора Путина и Шольца
В кабмине ФРГ раскрыли условие для разговора Путина и Шольца

Ранее Олаф Шольц заявил, что пришло время для урегулирования вооружённого конфликта на Украине. По его словам, странам пора «перейти от нынешней ситуации войны к миру», и сделать это необходимо оперативно. В Кремле оценили «мирный план» немецкого канцлера. Позднее политик призвал организовать ещё одну конференцию, но уже с участием России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров