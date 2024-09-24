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24 сентября, 04:30

Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории»

Трамп: Зеленский рассчитывает на миллиарды долларов в случае победы демократов

Владимир Зеленский нуждается в победе демократов на выборах в Америке, так как он рассчитывает на их дальнейшую финансовую помощь. Соответствующее заявление сделал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на митинге сторонников в Индиане.

«Я полагаю, что Зеленский — лучший торгаш в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из неё с $60 млрд», — заметил Трамп.

По мнению политика, Зеленский заинтересован в победе кандидата от демократов на предстоящих выборах в США, так как именно от них он получает основную часть военной помощи.

Также Трамп в очередной раз отметил своё желание поставить точку в конфликте и пообещал, что в случае избрания он лично свяжется с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы заключить мир.

«Нынешняя администрация Байдена не идёт на контакт с Россией, но я всё изменю», — подчеркнул республиканец.

Трамп высказался о расследовании второго покушения на него
Трамп высказался о расследовании второго покушения на него

Ранее Владимир Зеленский потребовал от Запада гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье устава НАТО. Также глава киевского режима требует поставок конкретных современных видов вооружения и международной финансовой помощи для поддержки экономики Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Анатолий Цейко
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