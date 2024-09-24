Трамп высказался о расследовании второго покушения на него
Трамп не верит в объективность расследования второго покушения на него
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lensique
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп усомнился в объективности расследования второго покушения на него, которое произошло 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде.
«Минюст Камалы Харрис, Джо Байдена и ФБР неверно и преуменьшено расследуют второе покушение на меня. Обвинения в отношении маньяка-убийцы — это лёгкое порицание», — высказал политик в своём заявлении.
Миллиардер считает, что американские правоохранительные органы сосредоточены на уголовных делах против него самого. Соответственно, верить в объективность такого расследования «очень сложно».
Напомним, что первое покушение на Трампа было совершено 13 июля в Пенсильвании. Политика спасло чудо — выпущенная стрелком пуля прошла в миллиметрах от его головы и лишь поранила ухо. Злоумышленник был ликвидирован. Спустя два месяца республиканец едва не стал жертвой проукраинского фанатика, который до этого занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Он был схвачен охраной кандидата в президенты и вот-вот получит тюремный срок.