Трамп высказался о расследовании второго покушения на него

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп усомнился в объективности расследования второго покушения на него, которое произошло 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде.

«Минюст Камалы Харрис, Джо Байдена и ФБР неверно и преуменьшено расследуют второе покушение на меня. Обвинения в отношении маньяка-убийцы — это лёгкое порицание», — высказал политик в своём заявлении.