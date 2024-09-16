Против американца, который планировал убить Трампа, выдвинуто обвинение

Против американца Райана Раута, который планировал убийство кандидата в президенты США Дональда Трампа, выдвинуто обвинение, включающее уголовные преступления по двум пунктам обвинения в хранении оружия. Об этом сообщает телеканал CNN.

Речь идёт о хранении огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранении огнестрельного оружия со стёртым серийным номером. Слушание по делу назначено на 23 сентября. Известно, что у Раута собственного адвоката нет, поскольку у него нет денег.