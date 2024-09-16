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16 сентября, 16:27

Против американца, который планировал убить Трампа, выдвинуто обвинение

CNN: Подозреваемому в покушении на Трампа предъявлено обвинение по двум пунктам

Райан Уэсли Раут. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ryan Routh

Райан Уэсли Раут. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ryan Routh

Против американца Райана Раута, который планировал убийство кандидата в президенты США Дональда Трампа, выдвинуто обвинение, включающее уголовные преступления по двум пунктам обвинения в хранении оружия. Об этом сообщает телеканал CNN.

Речь идёт о хранении огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранении огнестрельного оружия со стёртым серийным номером. Слушание по делу назначено на 23 сентября. Известно, что у Раута собственного адвоката нет, поскольку у него нет денег.

В совокупности злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы. 15 лет по первому обвинению, и пять — по второму. Кроме того, по каждой из статей предусмотрен штраф в размере 250 тысяч долларов.

Напомним, что 15 сентября Дональд Трамп чуть не угодил в могилу из-за второго покушения за последние полгода. Киллер с поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, однако охране удалось обезвредить злоумышленника. Его задержали. Вскоре выяснилось, что потенциальным убийцей Трампа оказался 58-летний прокиевский фанатик Райан Раут. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, власти Украины могли нанять американца для убийства Трампа.

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Наталья Демьянова
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