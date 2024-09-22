Дональд Трамп заявил о беспокойстве за свою семью после двух покушений

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп признался, что участившиеся попытки покушения вынуждают его беспокоиться за безопасность собственной семьи. Соответствующим откровением 45-й глава Белого дома поделился в интервью телеканалу Fox News.

«Обычно я не говорю об этом. Но да, мне приходится беспокоиться за свою семью», — посетовал политик.