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22 сентября, 04:26

Дональд Трамп заявил о беспокойстве за свою семью после двух покушений

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп признался, что участившиеся попытки покушения вынуждают его беспокоиться за безопасность собственной семьи. Соответствующим откровением 45-й глава Белого дома поделился в интервью телеканалу Fox News.

«Обычно я не говорю об этом. Но да, мне приходится беспокоиться за свою семью», — посетовал политик.

Секретная служба США признала ошибки в координации во время покушения на Трампа
Секретная служба США признала ошибки в координации во время покушения на Трампа

Напомним, что первое покушение на Трампа было совершено 13 июля в Пенсильвании. Политика спасло чудо — выпущенная стрелком пуля прошла в миллиметрах от его головы и лишь поранила ухо. Злоумышленник был ликвидирован. Спустя два месяца республиканец едва не стал жертвой проукраинского фанатика, который до этого занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Он был схвачен охраной кандидата в президенты и вот-вот получит тюремный срок.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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