Дональд Трамп заявил о беспокойстве за свою семью после двух покушений
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп признался, что участившиеся попытки покушения вынуждают его беспокоиться за безопасность собственной семьи. Соответствующим откровением 45-й глава Белого дома поделился в интервью телеканалу Fox News.
«Обычно я не говорю об этом. Но да, мне приходится беспокоиться за свою семью», — посетовал политик.
Напомним, что первое покушение на Трампа было совершено 13 июля в Пенсильвании. Политика спасло чудо — выпущенная стрелком пуля прошла в миллиметрах от его головы и лишь поранила ухо. Злоумышленник был ликвидирован. Спустя два месяца республиканец едва не стал жертвой проукраинского фанатика, который до этого занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Он был схвачен охраной кандидата в президенты и вот-вот получит тюремный срок.
Flickr / Trump White House Archived