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20 сентября, 22:12

Секретная служба США признала ошибки в координации во время покушения на Трампа

Исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу заявил, что сотрудники ведомства допустили серьёзные ошибки в организации взаимодействия и координации во время покушения на бывшего президента Дональда Трампа, случившегося в июле.

Роу подчеркнул, что Секретная служба не смогла обеспечить необходимые и чёткие инструкции для местных правоохранительных органов, а также отметил, что коммуникация между сотрудниками различных ведомств, участвовавших в операции, оказалась недостаточной. Он подчеркнул, что сотрудники, допустившие ошибки, будут привлечены к ответственности в соответствии с внутренними правилами службы.

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Ранее стало известно, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может на следующей неделе встретиться с главой киевского режима. Напомним, Владимир Зеленский намерен представить дорожную карту по Украине обомм кандидатам в американские лидеры.

Обложка ©

flickr / Buggs' Photography

Артём Гапоненко
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