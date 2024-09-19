Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе
Трамп заявил, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским в США
Экс-лидер США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил вероятность личной встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По его словам, она может состояться уже на следующей неделе.
Журналист Reuters задал экс-президенту США вопрос, может он на следующей неделе лично встретиться с Зеленским, на что Трамп ответил утвердительно. При этом не уточняется, где именно может состояться встреча.
Ранее Зеленский заявил, что представит дорожную карту по Украине кандидатам в президенты США и лидерам стран «Большой Семёрки» (G7). По его словам, план будет готов в ноябре.