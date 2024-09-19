Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил вероятность личной встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По его словам, она может состояться уже на следующей неделе.

Журналист Reuters задал экс-президенту США вопрос, может он на следующей неделе лично встретиться с Зеленским, на что Трамп ответил утвердительно. При этом не уточняется, где именно может состояться встреча.