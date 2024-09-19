Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 00:32

Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе

Трамп заявил, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским в США

Экс-лидер США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Экс-лидер США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил вероятность личной встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По его словам, она может состояться уже на следующей неделе.

Журналист Reuters задал экс-президенту США вопрос, может он на следующей неделе лично встретиться с Зеленским, на что Трамп ответил утвердительно. При этом не уточняется, где именно может состояться встреча.

«Наилучшие пожелания»: Зеленский вышел на связь после несостоявшегося покушения на Трампа
«Наилучшие пожелания»: Зеленский вышел на связь после несостоявшегося покушения на Трампа

Ранее Зеленский заявил, что представит дорожную карту по Украине кандидатам в президенты США и лидерам стран «Большой Семёрки» (G7). По его словам, план будет готов в ноябре.

Оксана Попова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров