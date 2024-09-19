Иранские хакеры слили Байдену данные о кампании Трампа
Иранские хакеры разослали внутренние документы штаба Трампа сотрудникам Байдена
Хакеры из Ирана разослали внутренние документы избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа СМИ и представителям действующего хозяина овального кабинета и главы Америки Джо Байдена. Об этом говорится в совместном заявлении ФБР, Нацразведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры.
Однако как отмечается в тексте, сотрудники 81-летнего американского президента не запрашивали эту информацию и на сообщения не отвечали. По словам представителя кампании кандидата в президенты США Камалы Харрис Моргана Финкельштейна, слив данных выглядел как спам.
«Мы самым решительным образом осуждаем любые попытки иностранных субъектов вмешаться в выборы в США, включая эту нежелательную и неприемлемую злонамеренную деятельность», — сказал он.
В штабе Трампа призвали признаться демократов, использовали ли они взломанные материалы в своих целях. В партии считают, что это «очередная попытка помочь демократам на выборах». Там отметили, что взлом является одной из нескольких попыток Ирана помешать законному избирательному процессу в Штатах.
«Это является примером реального вмешательства иностранного государства в наши выборы, а не та связанная с Россией фальшивая чушь, которые на меня навешивали в течение многих лет», — прокомментировал ситуацию Трамп.
В американской полиции заявили, что попытки разослать информацию в СМИ со стороны иранских хакеров продолжается.
Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп опять был на волоске от смерти из-за очередного покушения. Киллер с винтовкой поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, но охране удалось обезвредить злоумышленника. Позже оказалось, что потенциальным убийцей оказался фанат киевского режима Райан Раут. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, власти Украины могли нанять американца для убийства кандидата от республиканцев.
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