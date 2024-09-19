Иранские хакеры слили Байдену данные о кампании Трампа

Хакеры из Ирана разослали внутренние документы избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа СМИ и представителям действующего хозяина овального кабинета и главы Америки Джо Байдена. Об этом говорится в совместном заявлении ФБР, Нацразведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры.

Однако как отмечается в тексте, сотрудники 81-летнего американского президента не запрашивали эту информацию и на сообщения не отвечали. По словам представителя кампании кандидата в президенты США Камалы Харрис Моргана Финкельштейна, слив данных выглядел как спам.

«Мы самым решительным образом осуждаем любые попытки иностранных субъектов вмешаться в выборы в США, включая эту нежелательную и неприемлемую злонамеренную деятельность», — сказал он.

В штабе Трампа призвали признаться демократов, использовали ли они взломанные материалы в своих целях. В партии считают, что это «очередная попытка помочь демократам на выборах». Там отметили, что взлом является одной из нескольких попыток Ирана помешать законному избирательному процессу в Штатах.

«Это является примером реального вмешательства иностранного государства в наши выборы, а не та связанная с Россией фальшивая чушь, которые на меня навешивали в течение многих лет», — прокомментировал ситуацию Трамп.