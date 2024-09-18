«До последнего евро»: Политолог рассказал, как президентство Трампа изменит СВО для Европы
Политолог Светов: Трамп хочет переложить конфликт на Украине на плечи Европы
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Если победу на выборах президента США одержит Дональд Трамп, то это может создать серьёзные риски для Европы, полагает политолог Юрий Светов. По его мнению, лидер республиканцев хочет переложить конфликт на плечи европейцев.
«Война не только до последнего украинца, но и война до последнего евро у европейцев будет идти. И если победит Трамп, это будет неизбежным», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
Он также напомнил, что в свой первый срок Трамп уже требовал от европейских стран взять на себя больше ответственности за содержание НАТО. К слову, по итогам конфликта Украину в Североатлантический альянс не примут, уверен политолог. По его словам, членство Незалежной поддерживает лишь мелкая Прибалтика, но более серьёзные игроки против.
Ранее журналист Александр Малькевич предупредил, что США ведут «прокси-войну» против России. Эксперт объяснил, какие страны Вашингтон может бросить «в пекло».