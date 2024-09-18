Если победу на выборах президента США одержит Дональд Трамп, то это может создать серьёзные риски для Европы, полагает политолог Юрий Светов. По его мнению, лидер республиканцев хочет переложить конфликт на плечи европейцев.

«Война не только до последнего украинца, но и война до последнего евро у европейцев будет идти. И если победит Трамп, это будет неизбежным», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Он также напомнил, что в свой первый срок Трамп уже требовал от европейских стран взять на себя больше ответственности за содержание НАТО. К слову, по итогам конфликта Украину в Североатлантический альянс не примут, уверен политолог. По его словам, членство Незалежной поддерживает лишь мелкая Прибалтика, но более серьёзные игроки против.