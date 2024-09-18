Эскалации конфликта на Украине не достаточно — США в рамках «прокси-войны» против России могут задействовать и другие страны, уверен журналист, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Александр Малькевич.

«У Соединённых Штатов есть желание и дальше вести против нас прокси-войну руками тех, кого им не жалко вообще. Первый опыт — это Украина. Они продолжают бросать ВСУ в пекло», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул в беседе с «Царьградом», что при эскалации конфликта против Москвы у Вашингтона «ручки остаются чистыми». По мнению журналистами, дальше «в пекло» против России США могут закинуть страны Прибалтики, а также Румынию. Да и Европу в целом Штатам не жалко, заключил эксперт.