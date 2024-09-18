«Все будут счастливы»: Трамп назвал выгодную деталь сотрудничества США с Россией

Сотрудничество с Россией и КНР может пойти на пользу США. С таким заявлением выступил кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в городе Флинт, штат Мичиган.

«Вести дела с Китаем — это хорошо, нужны лишь справедливые условия. У России так много полезных ископаемых», — сказал он, отметив, что наши страны могут «отлично» вести дела, и «все будут счастливы».