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18 сентября, 06:41

«Все будут счастливы»: Трамп назвал выгодную деталь сотрудничества США с Россией

Трамп назвал выгодным сотрудничество США с Россией и Китаем

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Сотрудничество с Россией и КНР может пойти на пользу США. С таким заявлением выступил кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в городе Флинт, штат Мичиган.

«Вести дела с Китаем — это хорошо, нужны лишь справедливые условия. У России так много полезных ископаемых», — сказал он, отметив, что наши страны могут «отлично» вести дела, и «все будут счастливы».

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Напомним, прямо сейчас в США ведётся ожесточённая предвыборная гонка. Пока преимущество на стороне кандидатки от Демократической партии — Камалы Харрис. Однако после того, как на Дональда Трампа 15 сентября была совершена очередная попытка покушения, его шансы на победу в президентских выборах выросли до 50%. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

Мария Любицкая
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