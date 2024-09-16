Шансы Трампа на победу на выборах в США выросли после покушения
Букмекеры увеличили шансы Дональда Трампа на победу на предстоящих президентских выборах после второго покушения, сообщают данные онлайн-платформы Polymarket. По прогнозам сервиса, вероятность победы политика составляет 50%.
В то же время шансы действующего вице-президента Камалы Харрис составляют 49%. По информации портала, ставки на исход выборов уже достигли сотен миллионов долларов.
Ранее президент США Джо Байден прокомментировал неудачное покушение на Трампа во Флориде. Политик высоко оценил работу агентов Секретной службы, но призвал задействовать все ресурсы для охраны. Напомним, попытка покушения произошла 15 февраля на территории гольф-клуба. Злоумышленником оказался проукраинский фанатик.
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