Шансы Трампа на победу на выборах в США выросли после покушения

Букмекеры увеличили шансы Дональда Трампа на победу на предстоящих президентских выборах после второго покушения, сообщают данные онлайн-платформы Polymarket. По прогнозам сервиса, вероятность победы политика составляет 50%.

В то же время шансы действующего вице-президента Камалы Харрис составляют 49%. По информации портала, ставки на исход выборов уже достигли сотен миллионов долларов.