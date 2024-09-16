Байден сделал первое заявление после неудачного покушения на Трампа
Байден поручил Секретной службе задействовать все ресурсы для охраны Трампа
Американский лидер Джозеф Байден сделал первое публичное заявление после второго по счёту неудачного покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Политик высоко оценил работу агентов Секретной службы США (USSS), а также обрадовался целости и сохранности бывшего конкурента.
По словам главы Белого дома, злоумышленник находится под стражей. В Соединённых Штатах не должно быть места политическому насилию, а потому власти страны должны задействовать все ресурсы для обеспечения безопасности Трампа перед выборами, призвал он.
«Я с облегчением воспринял известие о том, что бывший президент не пострадал», — подытожил Байден.
Попытка покушения на Трампа произошла 15 февраля на территории гольф-клуба политика во Флориде. Злоумышленником оказался проукраинский фанатик, который хотел устранить республиканца из автомата Калашникова. Спастись бывшему президенту помогла реакция агентов USSS. Охрана вовремя обнаружила злоумышленника и открыла по нему огонь, вынудив бежать.
Flickr / The White House