Байден сделал первое заявление после неудачного покушения на Трампа

Американский лидер Джозеф Байден сделал первое публичное заявление после второго по счёту неудачного покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Политик высоко оценил работу агентов Секретной службы США (USSS), а также обрадовался целости и сохранности бывшего конкурента.

По словам главы Белого дома, злоумышленник находится под стражей. В Соединённых Штатах не должно быть места политическому насилию, а потому власти страны должны задействовать все ресурсы для обеспечения безопасности Трампа перед выборами, призвал он.