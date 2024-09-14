Трамп шокировал неожиданным вопросом о войне с Россией
Трамп заявил, что США не нужна война с Россией
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп приравнял голосование за его соперницу от Демократов Камалу Харрис к голосованию за войну с Россией. Он подчеркнул во время выступления перед избирателями в Лас-Вегасе, что Штатам такой конфликт не нужен.
«Голосуя за Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдём на это. Но желательно не допускать этого», — высказался политик.
11 сентября Харрис и Трамп сошлись в первых теледебатах, организованных каналом ABC. В ходе словесной дуэли кандидаты в президенты США неоднократно упоминали Россию и её лидера Владимира Путина. Итоги дискуссии закончились серией скандалов: сначала соратницу Джо Байдена обвинили в использовании наушников, а затем Трамп отказался проводить второй раунд дебатов.