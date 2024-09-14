Трамп шокировал неожиданным вопросом о войне с Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп приравнял голосование за его соперницу от Демократов Камалу Харрис к голосованию за войну с Россией. Он подчеркнул во время выступления перед избирателями в Лас-Вегасе, что Штатам такой конфликт не нужен.