Трое против одного, Путин и Украина: Главное о дебатах Трампа и Харрис

В США состоялся первый раунд дебатов кандидата в президенты Америки от Республиканской партии Дональда Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис. Встреча продлилась полтора часа, а основными её темами стал украинский конфликт, экономика и проблемы миграции. Life.ru собрал основные тезисы кандидатов.

Дебаты кандидатов состоялись в Филадельфии без зрителей, трансляцию вёл телеканал ABC. Перед началом мероприятия стороны обменялись рукопожатиями. Первой руку протянула действующий вице-президент США.

Более того Трамп напомнил, что Байден за два года ни разу не позвонил Владимиру Путину и не пытался прекратить украинский конфликт. По его словам, в интересах США достичь соглашения и положить конфликту конец.

Харрис, в свою очередь, обвинила Трампа серьёзном ударе по американской демократии: она заявила, что экс-лидер Штатов оставил после себя худший уровень безработицы со времён Великой депрессии. По мнению вице-президента, у Трампа нет экономического плана по развитию США и он только усугубит ситуацию в Штатах. Республиканец обвинил её в том же.

Говоря о ситуации на Украине Харрис заявила, что за несколько дней до начала российской спецоперации на Украине, она провела встречу с Владимиром Зеленским и передала ему важные разведданные. При этом она опровергла встречу с Владимиром Путиным.

В ходе дебатов стороны также упоминали проблему миграции в США, социальные и экономические проблемы Америки. Подводя итог дебатов Трамп заявил, что они были "лучшими" за всю его политическую карьеру.

"Я считаю, что это были мои лучшие дебаты за всё время, особенно потому, что в них участвовали трое против одного!", — написал он в соцсети TRUTH Social.