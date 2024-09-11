Харрис раскрыла, как делилась разведданными с Зеленским перед СВО

В ходе предвыборных дебатов кандидат от Демократической партии на пост президента США Камала Харрис сделала неожиданное признание. По её словам, за несколько дней до начала российской спецоперации на Украине, она провела встречу с Владимиром Зеленским и передала ему важные разведданные.

Кандидат раскрыла детали этой встречи, подтвердив, что передала украинскому лидеру информацию, которая могла помочь в защите от предстоящего «вторжения».

«Я действительно встречалась с Зеленским за несколько дней до того, как Россия вторглась... Я встречалась с президентом Зеленским, я поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя», — отметила соперница Трампа в эфире телеканала АВС.