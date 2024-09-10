Песков: В Кремле не планируют смотреть дебаты Трампа и Харрис

В Кремле не намерены следить за сегодняшними дебатами кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. С таким заявлением во вторник, 10 сентября, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Смотреть не планируем. Ожидать что-то [от дебатов Трампа и Харрис] — это не наше дело, это дело американских избирателей», — отметил он в беседе с журналистами.