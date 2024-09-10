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10 сентября, 10:01

Песков: В Кремле не планируют смотреть дебаты Трампа и Харрис

Дональд Трамп, Камала Харрис. Фото © ТАСС / ЕРА / JUSTIN LANE, АР / Paul Sancya

Дональд Трамп, Камала Харрис. Фото © ТАСС / ЕРА / JUSTIN LANE, АР / Paul Sancya

В Кремле не намерены следить за сегодняшними дебатами кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. С таким заявлением во вторник, 10 сентября, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Смотреть не планируем. Ожидать что-то [от дебатов Трампа и Харрис] — это не наше дело, это дело американских избирателей», — отметил он в беседе с журналистами.

Напомним, дебаты кандидата от демократов Камалы Харрис и республиканцев Дональда Трампа состоятся 10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания). Организатором встречи выступит телекомпания ABC.

Как сообщал Life.ru, Харрис и Трамп стали основными кандидатами на пост президента США. Изначально они собирались провести сразу три раунда теледебатов в студиях телеканалов Fox News (4 сентября), ABC News (10 сентября) и NBC (25 сентября). Но позже Харрис сократила число публичных дискуссий до двух, отказавшись от выхода в эфир на прореспубликанском канале. Остальные дебаты тоже едва не оказались под угрозой срыва из-за спора политиков о микрофонах.

Харрис репетирует дебаты с дублёром Трампа из страха облажаться, как Байден
Харрис репетирует дебаты с дублёром Трампа из страха облажаться, как Байден
Александр Юнашев
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