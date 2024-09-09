Харрис репетирует дебаты с дублёром Трампа из страха облажаться, как Байден

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис активно готовится к предстоящим выборам. Политик полностью реализовала ту атмосферу, которая будет царить во время дебатов с соперником Дональдом Трампом и для репетиции даже пригласила его дублёра, чтобы избежать ошибок своего начальника Джо Байдена. Об этом узнала газета The Washington Post.

Чтобы не облажаться, Харрис сначала создала площадку для проведения дебатов, похожую на студию ABC, а потом пригласила «опытного дублёра Дональда Трампа». Сейчас Харрис активно тренирует реакцию на оскорбления, которые могут прозвучать в её адрес от пылкого соперника.