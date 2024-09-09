Харрис репетирует дебаты с дублёром Трампа из страха облажаться, как Байден
WP: Команда Харрис наняла дублёра Трампа, чтобы подготовиться к дебатам
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис активно готовится к предстоящим выборам. Политик полностью реализовала ту атмосферу, которая будет царить во время дебатов с соперником Дональдом Трампом и для репетиции даже пригласила его дублёра, чтобы избежать ошибок своего начальника Джо Байдена. Об этом узнала газета The Washington Post.
Чтобы не облажаться, Харрис сначала создала площадку для проведения дебатов, похожую на студию ABC, а потом пригласила «опытного дублёра Дональда Трампа». Сейчас Харрис активно тренирует реакцию на оскорбления, которые могут прозвучать в её адрес от пылкого соперника.
По сведениям инсайдеров издания, кандидат в президенты от Демократов планирует готовиться на протяжении нескольких часов отвечать на вопросы.
Напомним, что Харрис и Трамп стали основными кандидатами на пост президента США. Изначально они собирались провести сразу три раунда теледебатов в студиях телеканалов Fox News (4 сентября), ABC News (10 сентября) и NBC (25 сентября). Однако позже Харрис сократила число публичных дискуссий до двух, отказавшись от выхода в эфир на прореспубликанском канале. Остальные дебаты тоже едва не оказались под угрозой срыва из-за спора политиков о микрофонах.
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