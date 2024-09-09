Камала Харрис дала понять, что готова к первым дебатам с Дональдом Трампом

Вице-президент США Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, выразила готовность к предстоящим теледебатам с республиканцем Дональдом Трампом. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года, и они станут 60-ми в истории страны.