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8 сентября, 22:52

Камала Харрис дала понять, что готова к первым дебатам с Дональдом Трампом

Вице-президент США Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом

Вице-президент США Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, выразила готовность к предстоящим теледебатам с республиканцем Дональдом Трампом. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года, и они станут 60-ми в истории страны.

Пресс-пул Белого дома сообщил, что Харрис, отвечая на вопросы журналистов 8 сентября, продемонстрировала уверенность, заявив о своей готовности к дебатам, подняв при этом вверх большой палец.

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Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Камала Харрис в случае победы на выборах в США не станет ужесточать санкционную политику против России. Лидер нашей страны добавил, что «фаворитом» России на выборах президента США является именно Камала Харрис.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Артём Гапоненко
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