«Заразительно смеётся»: Путин раскрыл, почему РФ «поддерживает» Харрис на президентских выборах в США

Глава государства напомнил, что Россия до этого отдавала предпочтение действующему президенту США Джо Байдену. По его словам, тот снялся с предвыборной гонки и рекомендовал голосовать за Харрис.

«Вот и мы тоже так сделаем. Будем её поддерживать. Она так заразительно смеётся, это говорит, что у неё всё хорошо... В конечном итоге выбор за американским народом, и мы с уважением будем относиться к этому выбору», — подчеркнул Путин.