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5 сентября, 08:38
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«Заразительно смеётся»: Путин раскрыл, почему РФ «поддерживает» Харрис на президентских выборах в США

Путин: РФ после ухода Байдена из предвыборной гонки в США поддерживает Харрис

Камала Харрис. Обложка © ТАСС / Julia Nikhinson

Камала Харрис. Обложка © ТАСС / Julia Nikhinson

Фаворитом России на выборах президента США является вице-президент Камала Харрис. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Путин заявил, что Россия поддерживает Камалу Харрис на выборах в США. Видео © Life.ru

Глава государства напомнил, что Россия до этого отдавала предпочтение действующему президенту США Джо Байдену. По его словам, тот снялся с предвыборной гонки и рекомендовал голосовать за Харрис.

«Вот и мы тоже так сделаем. Будем её поддерживать. Она так заразительно смеётся, это говорит, что у неё всё хорошо... В конечном итоге выбор за американским народом, и мы с уважением будем относиться к этому выбору», — подчеркнул Путин.

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Напомним, что выборы президента США пройдут в начале ноября. Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис официально стала кандидатом на должность в Белом доме от демократов. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца.

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Дарья Нарыкова
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