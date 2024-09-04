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Регион
4 сентября, 09:34

Песков рассказал Life.ru, кто может победить на выборах президента США

Песков: Дело России — наблюдать за выборами в США, но не вмешиваться

В выборах президента США победит кандидат, которого выберет американский народ. Об этом Life.ru рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Песков рассказал, кто станет новым президентом США. Видео © Life.ru

«Победит тот, кого выберет американский народ. Наше здесь дело не вмешиваться, наше дело наблюдать за тем, как это происходит», — заявил представитель Кремля.

Также Песков добавил, что пока никаких предпосылок для возобновления совместной работы с властями США не наблюдается.

У Кремля нет «предпочтительного» кандидата в президенты США
У Кремля нет «предпочтительного» кандидата в президенты США

Напомним, выборы президента США пройдут в начале ноября. Камала Харрис официально стала кандидатом на должность в Белом доме от демократов вместо Джо Байдена. Своим компаньоном на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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