В выборах президента США победит кандидат, которого выберет американский народ. Об этом Life.ru рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Песков рассказал, кто станет новым президентом США. Видео © Life.ru

«Победит тот, кого выберет американский народ. Наше здесь дело не вмешиваться, наше дело наблюдать за тем, как это происходит», — заявил представитель Кремля.