Путин пошутил про заразительный смех Камалы Харрис и заговорил о санкциях

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Камилла Харрис в случае победы на выборах в США не станет ужесточать санкционную политику против России. Он напомнил, что бывший американский лидер Дональд Трамп ввел против Москвы огромное количество ограничений.

Говоря о кандидате в президенты США, Путин отметил её заразительный смех, который свидетельствует о том, что у Харрис всё хорошо. А если всё хорошо — нет надобности продолжать санкции.

«Вот Трамп, он же ввёл столько всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис всё хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.