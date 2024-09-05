Путин пошутил про заразительный смех Камалы Харрис и заговорил о санкциях
Путин: Трамп ввёл огромное число санкций, надеемся, Харрис этого не повторит
Владимир Путин и Камала Харрис. Обложка © Фото © ТАСС / Алексей Филиппов, Charles Rex Arbogast
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Камилла Харрис в случае победы на выборах в США не станет ужесточать санкционную политику против России. Он напомнил, что бывший американский лидер Дональд Трамп ввел против Москвы огромное количество ограничений.
Говоря о кандидате в президенты США, Путин отметил её заразительный смех, который свидетельствует о том, что у Харрис всё хорошо. А если всё хорошо — нет надобности продолжать санкции.
«Вот Трамп, он же ввёл столько всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис всё хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
Напомним, ранее российский лидер заявил, что «фаворитом» России на выборах президента США является Камала Харрис. Глава государства напомнил, что Москва до этого отдавала предпочтение действующему главе Штатов Джо Байдену. Но тот снялся с предвыборной гонки и рекомендовал голосовать за Харрис.