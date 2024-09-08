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8 сентября, 13:08

Захаровой не понравился «гнетущий» смех Камалы Харрис

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гнетущим смех Камалы Харрис

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис обладает весьма «гнетущей» манерой смеяться. Об этом она рассказала в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

Камала Харрис безудержно смеётся в течение одной минуты. Видео © X / KamalaHarrisinf

Комментируя слова президента России Владимира Путина о смехе Харрис, Захарова обратила внимание на отличия между смехом, от которого веет доброй энергетикой, и оказывающим гнетущее воздействие. Вице-президент США, по её мнению, обладает как раз вторым типом.

«Есть смех заразительный, который действительно наполнен какой-то доброй энергетикой, а есть смех, который становится уже признаком чего-то нехорошего, такой гнетущий. Думаю, в этом контексте и было сказано», — пояснила дипломат.

«Сама себя разгоняет»: Физиогномист объяснил феномен заразительного смеха Харрис, о котором говорил Путин
«Сама себя разгоняет»: Физиогномист объяснил феномен заразительного смеха Харрис, о котором говорил Путин

Ранее Владимир Путин рассуждал об американских политиках и пришёл к выводу о том, что Камала Харрис обладает очень заразительным смехом. По мнению российского лидера, это свидетельствует о том, что в её жизни полный порядок.

Обложка ©

ТАСС / AP / Susan Walsh

Владимир Озеров
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