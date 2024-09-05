«Сама себя разгоняет»: Физиогномист объяснил феномен заразительного смеха Харрис, о котором говорил Путин
Физиогномист Воеводин: Харрис порой заставляет себя «заразительно» смеяться
Камала Харрис смеётся. Обложка © ТАСС / Zuma
Физиогномист Олег Воеводин по просьбе Life.ru изучил поведение кандидата на пост президента США Камалы Харрис, смех которой президент России Владимир Путин ранее назвал заразительным. По мнению специалиста, американский политик нередко играет на публику.
Подборка смеха Харрис на публике. Видео © X / KamalaHarrisinf
Воеводин отметил, что Харрис является впечатлительным человеком, который всё близко принимает к сердцу. На многих фотографиях и видео видна её закрытость и «некая отрешённость» от людей. По мнению специалиста, это вполне может быть связано с большим потоком людей, с которыми вице-президенту приходится ежедневно контактировать. Единственный нюанс, на который особое внимание обратил физиогномист, — это резкие взрывы смеха Камалы. Он назвал это своеобразной разрядкой для неё.
«На каком-то из видео, где она смеётся, я увидел не совсем, так скажем, честный смех. Потому что она сама себя разгоняет, есть маленький повод — почему бы не посмеяться громко? На одном из видео она смеется, чтобы снять стресс. Сам смех ни о чем не говорит, то есть, это Богом ей дано», — резюмировал Воеводин.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, выразил надежду, что Камала Харрис в случае победы на выборах не станет ужесточать санкционную политику против нашей страны. Глава государства также отметил её заразительный смех, который свидетельствует о том, что у Харрис всё хорошо