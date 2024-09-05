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5 сентября, 10:29
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Песков после слов Путина призвал всех влюбиться в заразительный смех Харрис

Все должны влюбиться в заразительный смех кандидата в президенты США Камалы Харрис после слов президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с Павлом Зарубиным, фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.

Песков высказался о смехе Камалы Харрис. Видео © Telegram / Зарубин

«Каждый из нас должен влюбиться в смех Камалы Харрис. Раньше мы наблюдали, ждали сигналов», — сыронизировал представитель Кремля.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, выразил надежду, что Камилла Харрис в случае победы на выборах не станет ужесточать санкционную политику против нашей страны. Глава государства также отметил её заразительный смех, который свидетельствует о том, что у Харрис всё хорошо.

У Кремля нет «предпочтительного» кандидата в президенты США
У Кремля нет «предпочтительного» кандидата в президенты США
Обложка ©

ТАСС / Сергей Булкин

Наталья Демьянова
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