Все должны влюбиться в заразительный смех кандидата в президенты США Камалы Харрис после слов президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с Павлом Зарубиным, фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.

«Каждый из нас должен влюбиться в смех Камалы Харрис. Раньше мы наблюдали, ждали сигналов», — сыронизировал представитель Кремля.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, выразил надежду, что Камилла Харрис в случае победы на выборах не станет ужесточать санкционную политику против нашей страны. Глава государства также отметил её заразительный смех, который свидетельствует о том, что у Харрис всё хорошо.