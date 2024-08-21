Демпартия США официально выбрала Харрис своим кандидатом в президенты

Демократическая партия США определилась с кандидатом на пост главы государства, который будет представлять фракцию на ноябрьских выборах. Им ожидаемо стала вице-президент страны Камала Харрис.

Церемониальное голосование состоялось 20 августа в рамках общенационального съезда демократов на арене United Center в Чикаго. После объявления его итогов соратница Джо Байдена вышла на связь с участниками встречи из висконсинского Милуоки, выразив однопартийцам признательность за оказанное доверие.

"Я благодарю вас!" — произнесла Харрис.