Демпартия США официально выбрала Харрис своим кандидатом в президенты
Кандидат в президенты США Камала Харрис. Обложка © Flickr / The White House
Демократическая партия США определилась с кандидатом на пост главы государства, который будет представлять фракцию на ноябрьских выборах. Им ожидаемо стала вице-президент страны Камала Харрис.
Церемониальное голосование состоялось 20 августа в рамках общенационального съезда демократов на арене United Center в Чикаго. После объявления его итогов соратница Джо Байдена вышла на связь с участниками встречи из висконсинского Милуоки, выразив однопартийцам признательность за оказанное доверие.
"Я благодарю вас!" — произнесла Харрис.
Пока экс-сенатор празднует "победу" во внутрипартийном голосовании, её оппонент от республиканцев Дональд Трамп уверенно обходит вице-президента в репетиции выборов. Их организатором выступил миллиардер Илон Маск.