Трамп обошёл Харрис в репетиции президентских выборов в США, устроенной Маском

Американский миллиардер Илон Маск устроил в соцсети X репетицию президентских выборов. Бизнесмен создал на своей странице опрос, предложив подписчикам поддержать одного из кандидатов в президенты. Лидером голосования с большим отрывом оказался Дональд Трамп.

Бывшего американского лидера поддержали почти 79% юзеров, тогда как замена выбывшего из гонки Джо Байдена в лице вице-президента США Камалы Харрис набрала всего лишь 21%. Участие в голосовании приняло более миллиона человек. Опрос завершится 22 августа.