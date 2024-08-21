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21 августа, 01:06

Трамп обошёл Харрис в репетиции президентских выборов в США, устроенной Маском

Трамп в несколько раз обошёл Харрис на "президентских выборах" Маска в соцсети X

Экс-президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Камала Харрис. Обложка © Flickr / The White House / Trump White House Archived

Экс-президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Камала Харрис. Обложка © Flickr / The White House / Trump White House Archived

Американский миллиардер Илон Маск устроил в соцсети X репетицию президентских выборов. Бизнесмен создал на своей странице опрос, предложив подписчикам поддержать одного из кандидатов в президенты. Лидером голосования с большим отрывом оказался Дональд Трамп.

Бывшего американского лидера поддержали почти 79% юзеров, тогда как замена выбывшего из гонки Джо Байдена в лице вице-президента США Камалы Харрис набрала всего лишь 21%. Участие в голосовании приняло более миллиона человек. Опрос завершится 22 августа.

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А тем временем кандидаты в президенты США готовятся к первым теледебатам, намеченным на 10 сентября. Изначально планировалось провести три дискуссии с участием Трампа и Харрис, но вице-президент отказалась от встречи в студии телеканала Fox News, чем лишь подорвала свои позиции.

Илья Пушкарев
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