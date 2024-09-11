Харрис обвинила Трампа в серьёзном ударе по демократии США
Харрис: Трамп нанес демократии в США серьёзнейший удар со времён Гражданской войны
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обвинила оппонента от республиканцев Дональда Трампа в серьёзном ударе по американской демократии. В ходе предвыборных дебатов на телеканале ABC она заявила, что экс-лидер Штатов оставил после себя худший уровень безработицы со времён Великой депрессии.
По мнению вице-президента США, Трамп за время своего президентства оставил здравоохранение в ужасном состоянии и развалил экономику. Также Харрис считает, что политик способствовал началу торговых войн.
«Дональд Трамп оставил нам самую серьёзную атаку на демократию со времен Гражданской войны. Мы разгребали беспорядок, оставшийся от Дональда Трампа», — сказала она.
Напомним, в США стартовал первый раунд дебатов кандидата в президенты Америки от Республиканской партии Дональда Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис. Перед началом дебатов стороны обменялись рукопожатиями. Первой руку протянула действующий вице-президент США.
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