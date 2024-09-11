Харрис обвинила Трампа в серьёзном ударе по демократии США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обвинила оппонента от республиканцев Дональда Трампа в серьёзном ударе по американской демократии. В ходе предвыборных дебатов на телеканале ABC она заявила, что экс-лидер Штатов оставил после себя худший уровень безработицы со времён Великой депрессии.

По мнению вице-президента США, Трамп за время своего президентства оставил здравоохранение в ужасном состоянии и развалил экономику. Также Харрис считает, что политик способствовал началу торговых войн.

«Дональд Трамп оставил нам самую серьёзную атаку на демократию со времен Гражданской войны. Мы разгребали беспорядок, оставшийся от Дональда Трампа», — сказала она.