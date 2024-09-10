«Ведут дело к ядерной войне»: Политолог объяснил желание Харрис заморозить конфликт на Украине перед выборами
Политолог Марков: Харрис хотела бы заморозить конфликт на Украине перед выборами
Камала Харрис. Обложка © ТАСС / АР / Jacquelyn Martin
В штабе Камалы Харрис очень хотели бы заморозить конфликт на Украине перед выборами президента США. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Марков. По словам эксперта, таким образом демократы пытаются нивелировать обвинения со стороны Дональда Трампа в адрес Джо Байдена и его вице-президента.
«83% американцев боятся того, что конфликт между Россией и США перерастёт в ядерную войну. Поэтому Дональд Трамп критикует Байдена и Харрис как людей, которые ведут дело к ядерной войне. Поэтому демократы очень хотели бы сделать перерыв в украинском конфликте до выборов», — уверен Марков.
Ранее политолог Геворг Мирзаян заявил, что Трамп — наименьшее зло по сравнению с Харрис. Эксперт объяснил, как могут измениться отношения США и России, если победу на выборах президента одержит лидер республиканцев. Кстати, в ночь 11 сентября по московскому времени Трамп и Харрис сойдутся в дебатах. В Кремле их смотреть не планируют.