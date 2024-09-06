Политолог назвал главное отличие нынешнего Трампа от версии 2016 года

Дональд Трамп — наименьшее зло по сравнению с Камалой Харрис. Об этом заявил доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, комментируя избирательную кампанию кандидатов в президенты США.

«Он понятен, говорит с Путиным на одном языке прагматизма, в отличие от демократов. Во-вторых, Трамп 2016 года отличается от Трампа нынешнего. Сейчас он, в отличие от прошлого срока, контролирует Республиканскую партию», — отметил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Мирзаян добавил, что США могут попробовать договориться с Россией, если победу на выборах одержит Трамп. По мнению политолога, это потребует больших усилий и времени, однако появится хоть какая-то предсказуемость и ясность в отношениях двух стран.