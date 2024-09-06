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6 сентября, 15:37

Политолог назвал главное отличие нынешнего Трампа от версии 2016 года

Политолог Мирзаян назвал Трампа меньшим злом по сравнению с Харрис

Камала Харрис и Дональд Трамп борются за пост президента США. Обложка © ТАСС / Zuma, Evan Vucci

Камала Харрис и Дональд Трамп борются за пост президента США. Обложка © ТАСС / Zuma, Evan Vucci

Дональд Трамп — наименьшее зло по сравнению с Камалой Харрис. Об этом заявил доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, комментируя избирательную кампанию кандидатов в президенты США.

«Он понятен, говорит с Путиным на одном языке прагматизма, в отличие от демократов. Во-вторых, Трамп 2016 года отличается от Трампа нынешнего. Сейчас он, в отличие от прошлого срока, контролирует Республиканскую партию», — отметил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Мирзаян добавил, что США могут попробовать договориться с Россией, если победу на выборах одержит Трамп. По мнению политолога, это потребует больших усилий и времени, однако появится хоть какая-то предсказуемость и ясность в отношениях двух стран.

Ранее политолог предсказал участие Харрис в предвыборной гонке вместо Байдена. Эксперт, однако, полагает, что победа останется за Трампом.

Политолог предположил, что слова Путина о поддержке Харрис связаны с Китаем
Политолог предположил, что слова Путина о поддержке Харрис связаны с Китаем

Напомним, президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил, что Россия после ухода Джо Байдена из предвыборной гонки в США поддерживает Харрис. При этом лидер РФ отметил заразительный смех демократа. После этих слов бизнесмен Ким Дотком назвал российского лидера гроссмейстером. Зато Трампу потребовались дополнительные разъяснения. Выборы президента США пройдут в начале ноября.

Борис Эльфанд
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