Политолог назвал главное отличие нынешнего Трампа от версии 2016 года
Политолог Мирзаян назвал Трампа меньшим злом по сравнению с Харрис
Камала Харрис и Дональд Трамп борются за пост президента США. Обложка © ТАСС / Zuma, Evan Vucci
Дональд Трамп — наименьшее зло по сравнению с Камалой Харрис. Об этом заявил доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, комментируя избирательную кампанию кандидатов в президенты США.
«Он понятен, говорит с Путиным на одном языке прагматизма, в отличие от демократов. Во-вторых, Трамп 2016 года отличается от Трампа нынешнего. Сейчас он, в отличие от прошлого срока, контролирует Республиканскую партию», — отметил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».
Мирзаян добавил, что США могут попробовать договориться с Россией, если победу на выборах одержит Трамп. По мнению политолога, это потребует больших усилий и времени, однако появится хоть какая-то предсказуемость и ясность в отношениях двух стран.
Ранее политолог предсказал участие Харрис в предвыборной гонке вместо Байдена. Эксперт, однако, полагает, что победа останется за Трампом.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил, что Россия после ухода Джо Байдена из предвыборной гонки в США поддерживает Харрис. При этом лидер РФ отметил заразительный смех демократа. После этих слов бизнесмен Ким Дотком назвал российского лидера гроссмейстером. Зато Трампу потребовались дополнительные разъяснения. Выборы президента США пройдут в начале ноября.