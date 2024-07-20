Политолог считает, что Харрис заменит Байдена на выборах, но президентом так и не станет

Вице-президент США Камала Харрис заменит Джо Байдена на президентских выборах. Однако, несмотря на это, её шансы на победу против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа остаются крайне низкими. Политолог Геворг Мирзаян поделился своими мыслями на эту тему с радио "Комсомольская правда".

Букмекеры оценивают вероятность того, что Харрис станет кандидатом от демократов, в 60%, тогда как шансы Байдена составляют лишь 5%. Харрис является действующим вице-президентом, и снять её с должности будет крайне сложно. Кроме того, её рейтинг ниже, чем у действующего хозяина Белого дома, что усложняет ситуацию для Демократической партии.

"Если демократы потом захотят снять и Харрис, то они потеряют женский и темнокожий электорат, потому что все будут орать, что её сняли, потому что она темнокожая женщина," — пояснил политолог.

Эксперт отмечает, что замена Байдена на Харрис, по сути, не изменит расклад сил в пользу демократов. Несмотря на минимальные шансы, вице-президент остаётся непроходным кандидатом. С её кандидатурой демократы рискуют потерять значительную часть своего электората, что делает её кампанию ещё более сложной, а успех маловероятным.