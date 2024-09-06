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6 сентября, 13:53

Политолог предположил, что слова Путина о поддержке Харрис связаны с Китаем

Эксперт Васильев связал слова Путина о поддержке Харрис с нелюбовью Трампа к КНР

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Ироничный комментарий президента России Владимира Путина о поддержке кандидата от демократов Камалы Харрис на ноябрьских выборах лидера США говорит о том, что Москва выбирает меньшее из двух зол. Такое мнение высказал политолог, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, возможный приход к власти республиканца Дональда Трампа поставит перед РФ проблему взаимоотношений с Китаем.

«Вот этой ситуации сегодня Россия хотела бы избежать. В чём проблема выгоды России? Дело всё в том, что за эти за последние два с половиной года американская администрация, наоборот, всячески способствовала сближению России и Китая. Это стратегическое», — пояснил эксперт «Царьграду».

По словам Васильева, неясно какие перспективы сейчас существуют в отношениях Западом, который России предложить ничего не может.

Кремль дал совет Белому дому, не понявшему смысл слов Путина про Харрис
Кремль дал совет Белому дому, не понявшему смысл слов Путина про Харрис

Напомним, Владимир Путин 5 сентября заявил, что Россия после ухода Джо Байдена из предвыборной гонки в США поддерживает Харрис. При этом лидер РФ отметил заразительный смех демократа. После этих слов бизнесмен Ким Дотком назвал российского лидера гроссмейстером. Зато Трампу потребовались дополнительные разъяснения.

Борис Эльфанд
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