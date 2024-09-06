Политолог предположил, что слова Путина о поддержке Харрис связаны с Китаем

Ироничный комментарий президента России Владимира Путина о поддержке кандидата от демократов Камалы Харрис на ноябрьских выборах лидера США говорит о том, что Москва выбирает меньшее из двух зол. Такое мнение высказал политолог, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, возможный приход к власти республиканца Дональда Трампа поставит перед РФ проблему взаимоотношений с Китаем.

«Вот этой ситуации сегодня Россия хотела бы избежать. В чём проблема выгоды России? Дело всё в том, что за эти за последние два с половиной года американская администрация, наоборот, всячески способствовала сближению России и Китая. Это стратегическое», — пояснил эксперт «Царьграду».