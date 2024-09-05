«Как это расценить»: Заявление Путина о поддержке Харрис поставили Трампа в тупик

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис. Политик признался, что пока не знает, как расценивать такое высказывание.

«Путин вышел сегодня и поддержал Камалу Харрис, не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить. <...> Я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», — сказал Трамп в разговоре с журналистами.

В Белом доме ранее также прокомментировала высказывание Путина. Там порекомендовали российской стороне «перестать говорить и вмешиваться в выборы» США.