«Как это расценить»: Заявление Путина о поддержке Харрис поставили Трампа в тупик
Трамп заявил, что не знает, как расценивать заявления Путина о поддержке Харрис
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Group Pictures
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис. Политик признался, что пока не знает, как расценивать такое высказывание.
«Путин вышел сегодня и поддержал Камалу Харрис, не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить. <...> Я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», — сказал Трамп в разговоре с журналистами.
В Белом доме ранее также прокомментировала высказывание Путина. Там порекомендовали российской стороне «перестать говорить и вмешиваться в выборы» США.
Напомним, 5 сентября Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), выразил надежду, что Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в США не станет ужесточать санкционную политику против России. Глава государства также отметил её заразительный смех, который свидетельствует о том, что у Харрис всё хорошо.
Как сообщал Life.ru, выборы президента США пройдут в начале ноября. Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис официально стала кандидатом на должность главы Белого дома от демократов. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Республиканскую партию будет представлять экс-президент США Дональд Трамп.