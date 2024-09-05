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5 сентября, 15:05

Бизнесмен Дотком назвал Путина гроссмейстером после слов о поддержке Харрис

Владимир Путин и Камала Харрис. Обложка © Life.ru / X / KamalaHarris

Владимир Путин и Камала Харрис. Обложка © Life.ru / X / KamalaHarris

Основатель файлообменников Megaupload и Mega немецко-финский бизнесмен Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис. Предприниматель назвал президента РФ гроссмейстером.

Путин заявил, что Россия поддерживает Камалу Харрис на выборах в США. Видео © Life.ru

«Путин поддерживает Камалу Харрис. Шахматный гроссмейстер», — написал он в соцсети Х в четверг, 5 сентября, сопроводив пост подмигивающим смайликом.

Напомним, 5 сентября Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), выразил надежду, что Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в США не станет ужесточать санкционную политику против России. Глава государства также отметил её заразительный смех, который свидетельствует о том, что у Харрис всё хорошо.

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Как сообщал Life.ru, выборы президента США пройдут в начале ноября. Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис официально стала кандидатом на должность главы Белого дома от демократов. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Республиканскую партию будет представлять экс-президент США Дональд Трамп.

Никита Осипов
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