Бизнесмен Дотком назвал Путина гроссмейстером после слов о поддержке Харрис

Напомним, 5 сентября Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), выразил надежду, что Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в США не станет ужесточать санкционную политику против России. Глава государства также отметил её заразительный смех, который свидетельствует о том, что у Харрис всё хорошо.