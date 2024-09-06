Кремль дал совет Белому дому, не понявшему смысл слов Путина про Харрис

«Когда его [Путина] спрашивают о международных делах, он их комментирует. Что касается тона, то, наверное, это должны уже пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом, давайте не будем их лишать такой возможности», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.