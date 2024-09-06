Кремль дал совет Белому дому, не понявшему смысл слов Путина про Харрис
Песков: Запад должен сам «расшифровывать» тон высказываний Путина про Харрис
Владимир Путин и Камала Харрис. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Kayla Wolf
Запад должен самостоятельно расшифровывать тон высказываний президента России Владимира Путина касаемо кандидата в президенты США Камалы Харрис. Кремль не собирается помогать зарубежным коллегам, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
«Когда его [Путина] спрашивают о международных делах, он их комментирует. Что касается тона, то, наверное, это должны уже пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом, давайте не будем их лишать такой возможности», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, что 5 сентября Владимир Путин на выступлении на ВЭФ заявил о поддержке кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис на выборах. Российский лидер надеется, что вице-президент Соединённых Штатов не станет ужесточать санкционную политику против РФ. Путин также отметил заразительный смех Харрис, который свидетельствует о том, что у неё всё хорошо.