ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 10:58

Кремль дал совет Белому дому, не понявшему смысл слов Путина про Харрис

Песков: Запад должен сам «расшифровывать» тон высказываний Путина про Харрис

Владимир Путин и Камала Харрис. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Kayla Wolf

Владимир Путин и Камала Харрис. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Kayla Wolf

Запад должен самостоятельно расшифровывать тон высказываний президента России Владимира Путина касаемо кандидата в президенты США Камалы Харрис. Кремль не собирается помогать зарубежным коллегам, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Когда его [Путина] спрашивают о международных делах, он их комментирует. Что касается тона, то, наверное, это должны уже пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом, давайте не будем их лишать такой возможности», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Напомним, что 5 сентября Владимир Путин на выступлении на ВЭФ заявил о поддержке кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис на выборах. Российский лидер надеется, что вице-президент Соединённых Штатов не станет ужесточать санкционную политику против РФ. Путин также отметил заразительный смех Харрис, который свидетельствует о том, что у неё всё хорошо.

«Как это расценить»: Заявление Путина о поддержке Харрис поставило Трампа в тупик
«Как это расценить»: Заявление Путина о поддержке Харрис поставило Трампа в тупик
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Камала Харрис
  • США
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров