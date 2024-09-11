США застыли в ожидании: Стартовал первый раунд дебатов Трампа и Харрис

В США стартовал первый раунд дебатов кандидата в президенты Америки от Республиканской партии Дональда Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис. Трансляция проходит на телеканале ABC. Перед началом дебатов стороны обменялись рукопожатиями. Первой руку протянула действующий вице-президент США.

Команда Харрис перед выступлением потребовала у канала, чтобы трибуну для неё уменьшили из-за её маленького роста. Политтехнологи опасаются, что вице-президент будет выглядеть проигрышно в глазах зрителей по сравнению с Трампом. А уменьшенная трибуна позволит кандидатам выглядеть одинаково. Рост Трампа — около 190 см., а рост Харрис — около 162 см.