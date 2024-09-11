Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 01:12

США застыли в ожидании: Стартовал первый раунд дебатов Трампа и Харрис

В США начался первый раунд предвыборных дебатов Трампа и Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от демократов Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz / Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от демократов Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz / Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

В США стартовал первый раунд дебатов кандидата в президенты Америки от Республиканской партии Дональда Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис. Трансляция проходит на телеканале ABC. Перед началом дебатов стороны обменялись рукопожатиями. Первой руку протянула действующий вице-президент США.

Команда Харрис перед выступлением потребовала у канала, чтобы трибуну для неё уменьшили из-за её маленького роста. Политтехнологи опасаются, что вице-президент будет выглядеть проигрышно в глазах зрителей по сравнению с Трампом. А уменьшенная трибуна позволит кандидатам выглядеть одинаково. Рост Трампа — около 190 см., а рост Харрис — около 162 см.

Согласно данным опроса, проведённого телекомпанией ABC совместно с социологической службой Ipsos, 43% респондентов полагают, что на дебатах победит Харрис. Ещё 37% участников опроса считают, что выиграет Трамп. За ничью голос отдали 18% американцев.

Песков: В Кремле не планируют смотреть дебаты Трампа и Харрис
Песков: В Кремле не планируют смотреть дебаты Трампа и Харрис

Как сообщал Life.ru, Харрис и Трамп стали основными кандидатами на пост президента США. Изначально они собирались провести сразу три раунда теледебатов в студиях телеканалов Fox News (4 сентября), ABC News (10 сентября) и NBC (25 сентября). Но позже Харрис сократила число публичных дискуссий до двух, отказавшись от выхода в эфир на прореспубликанском канале. Остальные дебаты тоже едва не оказались под угрозой срыва из-за спора политиков о микрофонах.

Оксана Попова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Камала Харрис
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров