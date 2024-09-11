США застыли в ожидании: Стартовал первый раунд дебатов Трампа и Харрис
В США начался первый раунд предвыборных дебатов Трампа и Харрис
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от демократов Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz / Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
В США стартовал первый раунд дебатов кандидата в президенты Америки от Республиканской партии Дональда Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис. Трансляция проходит на телеканале ABC. Перед началом дебатов стороны обменялись рукопожатиями. Первой руку протянула действующий вице-президент США.
Команда Харрис перед выступлением потребовала у канала, чтобы трибуну для неё уменьшили из-за её маленького роста. Политтехнологи опасаются, что вице-президент будет выглядеть проигрышно в глазах зрителей по сравнению с Трампом. А уменьшенная трибуна позволит кандидатам выглядеть одинаково. Рост Трампа — около 190 см., а рост Харрис — около 162 см.
Согласно данным опроса, проведённого телекомпанией ABC совместно с социологической службой Ipsos, 43% респондентов полагают, что на дебатах победит Харрис. Ещё 37% участников опроса считают, что выиграет Трамп. За ничью голос отдали 18% американцев.
Как сообщал Life.ru, Харрис и Трамп стали основными кандидатами на пост президента США. Изначально они собирались провести сразу три раунда теледебатов в студиях телеканалов Fox News (4 сентября), ABC News (10 сентября) и NBC (25 сентября). Но позже Харрис сократила число публичных дискуссий до двух, отказавшись от выхода в эфир на прореспубликанском канале. Остальные дебаты тоже едва не оказались под угрозой срыва из-за спора политиков о микрофонах.