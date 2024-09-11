Харрис заявила о намерении усилить армию США до максимальной мощи

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис пообещала, что в случае своей победы США получат армию, которая станет самой смертоносной в мире. По её словам, план заключается не только в развитии экономики через поддержку малого бизнеса и новых семей, но и в укреплении военной мощи США.

«Я верю в то, что мы можем сделать вместе, а именно поддержать положение Америки в мире и обеспечить нам уважение, которого мы по праву заслуживаем, включая уважение к нашим вооружённым силам и обеспечение того, чтобы у нас была самая смертоносная боевая сила в мире», — отметила она в эфире телеканала ABC News.

Тем не менее, кандидат в президенты избегала упоминания о поддержке Украины и России, сосредоточив своё внимание на внутренней политике и планах по укреплению военной мощи.