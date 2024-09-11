Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 04:40

Харрис заявила о намерении усилить армию США до максимальной мощи

Харрис: США получат самую смертоносную армию в мире при моей победе

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис пообещала, что в случае своей победы США получат армию, которая станет самой смертоносной в мире. По её словам, план заключается не только в развитии экономики через поддержку малого бизнеса и новых семей, но и в укреплении военной мощи США.

«Я верю в то, что мы можем сделать вместе, а именно поддержать положение Америки в мире и обеспечить нам уважение, которого мы по праву заслуживаем, включая уважение к нашим вооружённым силам и обеспечение того, чтобы у нас была самая смертоносная боевая сила в мире», — отметила она в эфире телеканала ABC News.

Тем не менее, кандидат в президенты избегала упоминания о поддержке Украины и России, сосредоточив своё внимание на внутренней политике и планах по укреплению военной мощи.

«Ведут дело к ядерной войне»: Политолог объяснил желание Харрис заморозить конфликт на Украине перед выборами
«Ведут дело к ядерной войне»: Политолог объяснил желание Харрис заморозить конфликт на Украине перед выборами

Ранее в ходе дебатов в Филадельфии оппонент Камалы Харрис на президентских выборах Дональд Трамп заявил, что в случае её победы США превратятся в «Венесуэлу на стероидах». Он выразил свою уверенность в том, что политика Харрис приведёт к разрушению страны, подчеркнув, что миграционный кризис из латиноамериканских стран усугубит ситуацию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • США
  • Камала Харрис
  • дебаты
  • Выборы в США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров