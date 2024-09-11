Трамп уверен, что США превратятся в «Венесуэлу на стероидах» при победе Харрис
В случае победы на президентских выборах в Америке кандидата от демократов Камалы Харрис, США превратятся в «Венесуэлу на стероидах». Такое заявление сделал её оппонент от республиканцев Дональд Трамп в ходе дебатов, которые проходят в Филадельфии. Трансляцию ведёт телеканал ABC.
«Она уничтожает эту страну. Если она станет президентом, у нашей страны не останется ни шанса на успех. И не только на успех — мы превратимся в Венесуэлу на стероидах», — заявил Трамп, говоря о наплыве мигрантов в США из латиноамериканских стран.
Напомним, в США стартовал первый раунд дебатов кандидата в президенты Америки от Республиканской партии Дональда Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис. Перед началом дебатов стороны обменялись рукопожатиями. Первой руку протянула действующий вице-президент США. В частности, в ходе них Харрис обвинила Трампа в серьёзном ударе по демократии США, а также в развале экономики и здравоохранения.
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