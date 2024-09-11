Трамп ответил на вопрос, желает ли он победы Украины

Бывший президент США и кандидат на высший государственный пост от республиканцев Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов заявил, что хочет завершения конфликта на Украине. Также он ответил на вопрос о том, желает ли он победы Украины.

«Я хочу, чтобы война закончилась», — сказал он во вторник на теледебатах в Филадельфии.