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11 сентября, 02:28

Трамп ответил на вопрос, желает ли он победы Украины

Трамп заявил, что хочет завершения конфликта на Украине и пообещал его закончить

Бывший президент США и кандидат на высший государственный пост от республиканцев Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов заявил, что хочет завершения конфликта на Украине. Также он ответил на вопрос о том, желает ли он победы Украины.

«Я хочу, чтобы война закончилась», — сказал он во вторник на теледебатах в Филадельфии.

Вместе с этим Трамп упомянул, что завершит этот конфликт ещё до вступления в должность президента США в случае победы на выборах. По его словам, «он сделает это быстро».

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Ранее Трамп неоднократно обещал положить конец конфликту между Москвой и Киевом ещё до того, как он займёт Овальный кабинет в случае победы. Такой сценарий обеспокоил Европу, где сочли вероятной предстоящую сделку политика с Владимиром Путиным. Впрочем, Кремль относится к предвыборным заявлениям экс-президента США скептически.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Оксана Попова
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