Трамп ответил на вопрос, желает ли он победы Украины
Трамп заявил, что хочет завершения конфликта на Украине и пообещал его закончить
Бывший президент США и кандидат на высший государственный пост от республиканцев Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов заявил, что хочет завершения конфликта на Украине. Также он ответил на вопрос о том, желает ли он победы Украины.
«Я хочу, чтобы война закончилась», — сказал он во вторник на теледебатах в Филадельфии.
Вместе с этим Трамп упомянул, что завершит этот конфликт ещё до вступления в должность президента США в случае победы на выборах. По его словам, «он сделает это быстро».
Ранее Трамп неоднократно обещал положить конец конфликту между Москвой и Киевом ещё до того, как он займёт Овальный кабинет в случае победы. Такой сценарий обеспокоил Европу, где сочли вероятной предстоящую сделку политика с Владимиром Путиным. Впрочем, Кремль относится к предвыборным заявлениям экс-президента США скептически.
Shutterstock / FOTODOM / lev radin