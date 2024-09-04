«Я не могу»: Трамп добавил интриги своему мирному плану по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп предпочёл не раскрывать деталей своего мирного плана по урегулированию украинского конфликта. В интервью блогеру Лексу Фридману 45-й американский лидер заявил, что преждевременная огласка не позволит претворить задуманное в жизнь.

«У меня есть очень точный план, как остановить Россию и Украину. У меня есть также идея относительно Китая. <....> Но я не могу выдать вам эти планы, потому что тогда не смогу ими воспользоваться», — заявил республиканец.