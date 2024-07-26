Дугин оценил способности Трампа завершить конфликт на Украине в случае победы на выборах
Дугин: Трамп попытается закончить конфликт на Украине при победе на выборах
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах попытается повлиять на заключение мира между Россией и Украиной. Такое мнение выразил директор института "Царьград", философ, общественный и политический деятель Александр Дугин.
Он пояснил, что Трамп в случае победы захочет стать миротворцем и попробует поспособствовать проведению мирных переговоров России и Украины. Однако, по словам Дугина, наша страна должна рассматривать любые соглашения по разрешению украинского конфликта только после победы на фронте.
"Я совершенно не боюсь мирного плана, абсолютно. Я считаю, что наше руководство очень трезво относится к ситуации и прекрасно понимает, что никакой мир до победы невозможен. А мирные предложения нашего президента, они, собственно говоря, рассчитаны на то, что Запад категорически пока их не способен рассмотреть", — подчеркнул философ в беседе с "Царьградом".
Эксперт добавил, что реальные переговоры о мире могут начаться при создании для них определённых условий. Во-первых, по его словам, Москва не сядет до победы за стол переговоров ни с Дональдом Трампом, ни с ещё одним кандидатом в президенты США — Камалой Харрис, ни с представителями Демократической или Республиканской партии. Дугин призвал собраться и напрячь усилия по достижению целей СВО.
Напомним, что на недавнем митинге в Мичигане Дональд Трамп вновь заявил о намерении прекратить украинский конфликт. Ранее политик уже говорил, что после победы на выборах "решит ужасный украинский кризис ещё до входа в Овальный кабинет". Тем не менее недавно в журнале The Wall Street Journal была опубликована колонка бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Он заявил, что Трамп при победе на выборах может разработать план ленд-лиза для Украины на сумму 500 миллиардов долларов, чтобы увеличить поставки оружия киевскому режиму.