Дугин оценил способности Трампа завершить конфликт на Украине в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах попытается повлиять на заключение мира между Россией и Украиной. Такое мнение выразил директор института "Царьград", философ, общественный и политический деятель Александр Дугин.

Он пояснил, что Трамп в случае победы захочет стать миротворцем и попробует поспособствовать проведению мирных переговоров России и Украины. Однако, по словам Дугина, наша страна должна рассматривать любые соглашения по разрешению украинского конфликта только после победы на фронте.

Эксперт добавил, что реальные переговоры о мире могут начаться при создании для них определённых условий. Во-первых, по его словам, Москва не сядет до победы за стол переговоров ни с Дональдом Трампом, ни с ещё одним кандидатом в президенты США — Камалой Харрис, ни с представителями Демократической или Республиканской партии. Дугин призвал собраться и напрячь усилия по достижению целей СВО.