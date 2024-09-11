Трамп допустил, что Путин был искренен в словах о поддержке Харрис

На дебатах кандидатов в президенты США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, поделился своей оценкой заявления российского президента Владимира Путина. В эфире телеканала ABC News Трамп прокомментировал поддержку Путиным Камалы Харрис, заявив, что слова российского лидера могут быть искренними.

Трамп напомнил, что Путин выразил надежду на победу Харрис на выборах. По мнению республиканца, это заявление может отражать настоящие намерения главы России, а не просто политический ход.