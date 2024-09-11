Трамп допустил, что Путин был искренен в словах о поддержке Харрис
Трамп: Путин мог искренне поддерживать Камалу Харрис на выборах
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от демократов Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz / Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
На дебатах кандидатов в президенты США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, поделился своей оценкой заявления российского президента Владимира Путина. В эфире телеканала ABC News Трамп прокомментировал поддержку Путиным Камалы Харрис, заявив, что слова российского лидера могут быть искренними.
Трамп напомнил, что Путин выразил надежду на победу Харрис на выборах. По мнению республиканца, это заявление может отражать настоящие намерения главы России, а не просто политический ход.
Ранее в ходе дебатов на телеканале ABC Камала Харрис обвинила Дональда Трампа в нанесении демократии США «серьёзнейшего удара со времён Гражданской войны». Кандидат от Демократической партии критиковала экс-президента за уровень безработицы, сопоставимый с Великой депрессией, а также за состояние здравоохранения, экономику и торговые войны, возникшие при его правлении.