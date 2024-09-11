Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Зеленского

Кандидат на высший государственный пост в США Дональд Трамп в ходе дебатов с оппонентом от демократов Камалой Харрис пообещал устроить встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского с целью урегулирования украинского кризиса. Трансляцию дебатов вёл телеканал ABC News.

"Я улажу это ещё до того, как стану президентом...я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе", — заявил Трамп.