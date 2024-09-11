Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Зеленского
Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского ради мира на Украине
Кандидат на высший государственный пост в США Дональд Трамп в ходе дебатов с оппонентом от демократов Камалой Харрис пообещал устроить встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского с целью урегулирования украинского кризиса. Трансляцию дебатов вёл телеканал ABC News.
"Я улажу это ещё до того, как стану президентом...я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе", — заявил Трамп.
Напомним, в США прошёл первый раунд дебатов кандидата в президенты Америки от Республиканской партии Дональда Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис. Перед началом дебатов стороны обменялись рукопожатиями. Первой руку протянула действующий вице-президент страны. В частности, в ходе них Харрис обвинила Трампа в серьёзном ударе по американской демократии, а также в развале экономики и здравоохранения. Трамп, в свою очередь, заявил, что США превратятся в «Венесуэлу на стероидах» в случае победы Харрис.
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