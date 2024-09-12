Трамп сделал неожиданное заявление о дебатах с Харрис

Бывший американский лидер и кандидат от республиканцев на главный политический пост США Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением относительно дебатов со своим оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис. На странице в соцсети Truth Social он заявил, что второго раунда дебатов не будет, так как в первом туре победил он.