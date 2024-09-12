Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 19:53

Трамп сделал неожиданное заявление о дебатах с Харрис

Трамп заявил, что не будет участвовать в новом раунде дебатов с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от демократов Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz / Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от демократов Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz / Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Бывший американский лидер и кандидат от республиканцев на главный политический пост США Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением относительно дебатов со своим оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис. На странице в соцсети Truth Social он заявил, что второго раунда дебатов не будет, так как в первом туре победил он.

«Когда боксёр проигрывает бой, первые слова из его уст: «Я хочу повторного поединка». Опросы ясно показывают, что во вторник вечером я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис, леворадикального кандидата от демократов, и она немедленно потребовала проведения вторых дебатов», — подчеркнул Трамп.

Стало известно, сколько раз Трамп и Харрис упомянули Путина на предвыборных дебатах
Стало известно, сколько раз Трамп и Харрис упомянули Путина на предвыборных дебатах

Напомним, первый раунд дебатов между Трампом и Харрис состоялся в ночь на 11 сентября. Кандидат от демократов обвинила своего соперника по президентской гонке в подрыве американской демократии. Республиканец же заявил, что в случае победы преемницы Байдена Америка превратится в «Венесуэлу на стероидах». В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с поединком на «Титанике».

Оксана Попова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Камала Харрис
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров