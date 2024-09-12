Трамп сделал неожиданное заявление о дебатах с Харрис
Трамп заявил, что не будет участвовать в новом раунде дебатов с Харрис
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от демократов Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz / Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Бывший американский лидер и кандидат от республиканцев на главный политический пост США Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением относительно дебатов со своим оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис. На странице в соцсети Truth Social он заявил, что второго раунда дебатов не будет, так как в первом туре победил он.
«Когда боксёр проигрывает бой, первые слова из его уст: «Я хочу повторного поединка». Опросы ясно показывают, что во вторник вечером я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис, леворадикального кандидата от демократов, и она немедленно потребовала проведения вторых дебатов», — подчеркнул Трамп.
Напомним, первый раунд дебатов между Трампом и Харрис состоялся в ночь на 11 сентября. Кандидат от демократов обвинила своего соперника по президентской гонке в подрыве американской демократии. Республиканец же заявил, что в случае победы преемницы Байдена Америка превратится в «Венесуэлу на стероидах». В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с поединком на «Титанике».