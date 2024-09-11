«До айсберга осталось 15 минут»: Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с поединком на «Титанике»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на прошедшие минувшей ночью дебаты между кандидатами в президента США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Она подвергла политиков жёсткой критике, назвав их поединок шоу, где люди не отвечают за свои слова.

В эфире своей авторской программы на радио Sputnik представитель российского внешнеполитического ведомства сравнила дебаты Трампа и Харрис с боксёрским поединком на «Титанике». По её словам, нет смыла обсуждать, кто из кандидатов одержал победу, потому что «до айсберга осталось 15 минут».

Захарова уверена, что США движутся к катастрофе, а остальной мир хочет спастись. Также, по мнению дипломата, Трамп и Харрис в ходе дебатов не пытались опереться на факты и не несли ответственность за свои заявления.