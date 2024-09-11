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11 сентября, 08:00

«До айсберга осталось 15 минут»: Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с поединком на «Титанике»

Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с боксёрским поединком на «Титанике»

Дональд Трамп и Камала Харрис схлестнулись на дебатах. Обложка © ТАСС / Matt Slocum, Alex Brandon

Дональд Трамп и Камала Харрис схлестнулись на дебатах. Обложка © ТАСС / Matt Slocum, Alex Brandon

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на прошедшие минувшей ночью дебаты между кандидатами в президента США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Она подвергла политиков жёсткой критике, назвав их поединок шоу, где люди не отвечают за свои слова.

В эфире своей авторской программы на радио Sputnik представитель российского внешнеполитического ведомства сравнила дебаты Трампа и Харрис с боксёрским поединком на «Титанике». По её словам, нет смыла обсуждать, кто из кандидатов одержал победу, потому что «до айсберга осталось 15 минут».

Захарова уверена, что США движутся к катастрофе, а остальной мир хочет спастись. Также, по мнению дипломата, Трамп и Харрис в ходе дебатов не пытались опереться на факты и не несли ответственность за свои заявления.

«Люди (Трамп и Харрис. — Прим. Life.ru) говорят о том, что тут же опровергают сами. Либо опровергают ведущие этих дебатов… Мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова, никакой, никогда», — заключила официальный представитель МИД РФ.

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Напомним, минувшей ночью кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис схлестнулись в первом раунде дебатов. В частности, действующий вице-президент обвинила лидера республиканцев в серьёзном ударе по американской демократии. Последний парировал, что Америка превратятся в «Венесуэлу на стероидах», если победу одержит кандидат от демократов.

Борис Эльфанд
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